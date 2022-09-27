Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина вовсю развивает свою страницу в Инстаграм. За жизнью девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.

Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни, а также рассказывает о своей маленькой дочери Элизабет, которая родилась в конце декабря прошлого года.

Сейчас жена Сасанчина сообщила, что малышка заболела и ее в карете скорой помощи госпитализировали в больницу ночью.

Иванна записала несколько сторис, в которых показала Элизабет под капельницей, а также рассказала об истериках в палате. Блогерка пожаловалась, что совсем не спала из-за ребенка, который слыша другой детский плач, начинал орать за компанию.

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

Жена Мирзояна Матвиенко откровенно рассказала, на какие деньги выживает их семья: "Если бы муж был..."

Появилось видео, как Лукашенко во время встречи утешал невеселого Путина: "Ну слушайте..." 

Закончить войну до 15 ноября: раскрыт очередной коварный план Путина

"Значительный шаг вперед": Эрдоган раскрыл, о чем договорились Украина и рф
Показать еще

«Поэтому у нас целую ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу», - призналась молодая мама.

Напомним, Тринчер в откровенном наряде на свадьбе зацепила Мишину и Денисенко из "Крепостной": "Я не могу"

Как сообщала Politeka, Никитюк встревожила кадрами из храма, в подвале которого собирают помощь Украине.

Также Politeka писала, что Ребрик удивила кадром без макияжа и рассказала, как готовится к зиме.