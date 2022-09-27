Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина срочно попала в больницу с маленькой дочерью.

Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина вовсю развивает свою страницу в Инстаграм. За жизнью девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.

Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни, а также рассказывает о своей маленькой дочери Элизабет, которая родилась в конце декабря прошлого года.

Сейчас жена Сасанчина сообщила, что малышка заболела и ее в карете скорой помощи госпитализировали в больницу ночью.

Иванна записала несколько сторис, в которых показала Элизабет под капельницей, а также рассказала об истериках в палате. Блогерка пожаловалась, что совсем не спала из-за ребенка, который слыша другой детский плач, начинал орать за компанию.

«Поэтому у нас целую ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу», - призналась молодая мама.

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