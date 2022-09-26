Эстония, как и многие европейские страны, помогает Украине в борьбе за независимость в развязанной Россией войне.
Телеведущая Леся Никитюк посетила эту страну и показала неоценимую помощь нашей стране.
В частности, знаменитость выложила кадры на своей странице в Инстаграм, сделанные в украинской греко-католической церкви в Таллине.
«Именно эта церква первой открыла свои двери волонтёрам. Пока отец Роман проводил службу и молился за Украину, в подвале церкви волонтеры сортировали гуманитарную помощь, еду и амуницию и отправляли в Украину», - сообщила Никитюк.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Один из хасидов побил женщину в Умани: в полиции выдали детали инцидента
Мобилизация в Украине, в ОП предупредили, что могут призвать 5,5 млн людей: "У нас резервная..."
По центру Одессы ударили дронами-камикадзе, идет спасательная операция: подробности ЧП
Крупные перестановки: путин впервые с начала войны в Украине устроил кадровую ротацию в минобороны рф
Украинцы откликнулись на видео телеведущей словами благодарности.
"Спасибо Эстонии за их большие, добрые сердца 🙌",
"Очень благодарны за помощь УГКЦ Эстонии и всем, кто без устали работает и приближает нашу Победу",
"Нас поддерживает вся Европа",
"От всего сердца благодарность вам", - пишут в сети.
Напомним, Никитюк "проинспектировала" границу на Волыни и показала фото
А еще Politeka сообщала, что Никитюк показала будоражащие кадры с людьми, которые помогают украинцам
Также Politeka писала, Леся Никитюк показала, как рады "асвабадителям" в Эстонии: невероятные кадры