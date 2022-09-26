Известная телеведущая Леся Никитюк продолжает путешествовать по Эстонии и рассказывать украинцам о помощи из этой страны.

Эстония, как и многие европейские страны, помогает Украине в борьбе за независимость в развязанной Россией войне.

Телеведущая Леся Никитюк посетила эту страну и показала неоценимую помощь нашей стране.

В частности, знаменитость выложила кадры на своей странице в Инстаграм, сделанные в украинской греко-католической церкви в Таллине.

«Именно эта церква первой открыла свои двери волонтёрам. Пока отец Роман проводил службу и молился за Украину, в подвале церкви волонтеры сортировали гуманитарную помощь, еду и амуницию и отправляли в Украину», - сообщила Никитюк.

Украинцы откликнулись на видео телеведущей словами благодарности.

"Спасибо Эстонии за их большие, добрые сердца 🙌",

"Очень благодарны за помощь УГКЦ Эстонии и всем, кто без устали работает и приближает нашу Победу",

"Нас поддерживает вся Европа",

"От всего сердца благодарность вам", - пишут в сети.

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