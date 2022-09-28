Шеф-кухар Володимир Ярославський, який є одним із суддів шоу "Майстер Шеф", поділився цікавим рецептом соусу.

Як пише Politeka.net, відомий кулінар показав, як легко приготувати кисло-солодкий соус в домашніх умовах, який допоможе змінити смак страв в азіатському напрямку.

Для приготування потрібно:

70г яблучного оцту 70г води 70г цукру 1ст ложка січеного перцю Чилі червоного 1ст ложка звичайного січеного червоного перцю 2ст ложки часнику 1 чайна ложка імбиру 1ст ложка кукурудзяного крохмалю (30г) 1 розчин ложка білого сухого вина – за бажанням сіль.

Ярославський звернув увагу, що весь смак соусу у часнику.

«Цукор обережно топимо в сухому сотейнику на високому вогні, поки він не карамелізується (майже не помішую) Додаю воду, далі оцет, трохи перемішую, щоб карамель розходилася в рідині, додаю дуже дрібно порізані перці, часник, імбир, доводжу до кипіння кукурудзяний крохмаль розчинений у воді, знову доводжу до кипіння - суміш стає густішою та прозорішою», - розповів кулінар.

Шеф-кухар зазначив, що сіль, цукор та оцет додаються до смаку.

Також для повноти смаку та насиченості кольору Ярославський рекомендує додати кілька крапель соєвого соусу та кетчупу.

Після приготування кулінар дав рекомендації щодо використання соусу:

- на початку використовуйте небагато гострого перцю (у нас трохи інше сприйняття гостроти);

- якщо мало гостроти – додайте більше перцю Чилі;

- можна використовувати перці різних кольорів - тоді соус буде не тільки смачний, але і радуватиме око красивим поєднанням кольорів.

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