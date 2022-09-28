Как пишет Politeka.net, известный кулинар показал, как легко приготовить кисло-сладкий соус в домашних условиях, который поможет изменить вкус блюд в в азиатском направлении.

Для приготовления потребуется:

70г яблочного уксуса 70г воды 70г сахара 1ст ложка сеченого перца Чили красного 1ст ложка обыкновенного сеченного красного перца 2ст ложки чеснока 1 чайная ложка имбиря 1ст ложка кукурузного крахмала (20г), растворить в 30г воды 30г кетчупа по желанию пару капель соевого соуса – по желанию 1ст ложка белого сухого вина – по желанию соль.

Ярославский обратил внимание, что весь вкус соуса в чесноке.

«Сахар осторожно топим в сухом сотейнике на высоком огне, пока он не карамелизируется (почти не помешиваю) Добавляю воду, далее уксус, немного перемешиваю, чтобы карамель расходилась в жидкости, добавляю очень мелко порезанные перцы, чеснок, имбирь, довожу до кипения, добавляю кукурузный крахмал растворенный в воде, снова довожу до кипения - смесь становится более густой и прозрачной», - рассказал кулинар.

Шеф-повар отметил, что соль, сахар и уксус добавляются по вкусу.

Также для полноты вкуса и насыщенности цвета Ярославский рекомендует добавить несколько капель соевого соуса и кетчупа.

После приготвления кулинар дал рекомендации по использованию соуса:

- в начале используйте не много острого перца (у нас немного другое восприятие остроты);

- если мало остроты - добавьте больше перца Чили;

- можно использовать перцы разных цветов – тогда соус будет не только вкусен, но и будет радовать глаз красивым сочетанием цветов.

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