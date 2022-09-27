Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук нерідко дивує українців не лише кадрами, а й ласощами, які пропонує приготувати.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук не втрачає часу під час «паузи» у зйомках серіалу «Однажды под Полтавой» та намагається освоювати нові страви, щоб порадувати свою родину.

Артистка не раз зізнавалася, що любить готувати та регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами.

Так, у себе в Instagram Ганна розповіла про свої успіхи у приготуванні шоколадних кексів із шоколадом усередині.

У кадрі дружина продюсера з'явилася з молодшим сином на руках та яскраво нафарбованою. 2-річний Микита вже уплітав плитку шоколадки, і Ганна розповіла, що зараз готуватиме неймовірно смачні ласощі.

Для приготування кексів потрібно:

👉борошно 175 гр

👉розпушувач 10 гр

👉цукор -120 гр

👉какао 30 гр

👉яйця 2 шт

👉вершкове масло 120 гр

👉молоко 100 мл

👉шоколад 100 гр, по бажанню, так щоб злипнулась дупа😂🍫🍫🍫



«Все це перемішуємо, розкладаємо у силіконову форму та в піч на 25 хв 180 гр», - розповіла Ганна.

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