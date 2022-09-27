Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук нередко удивляет украинцев не только кадрами, но и лакомствами, которые предлагает приготовить.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук не теряет времени во время «паузы» в съемках сериала «Однажда под Полтавой» и старается осваивать новые блюда, чтобы порадовать свою семью.

Артистка не раз признавалась, что любит готовить и регулярно делится с поклонниками интересными рецептами.

Так, у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении шоколадных кексов с шоколадом внутри.

В кадре жена продюсера появилась с младшим сыном на руках и ярко накрашенной. 2-летний Никита уже уплетал плитку шоколадки, и Анна рассказала, что сейчас будет готовить невероятно вкусное лакомство.

Для приготовления кексов потребуется:

👉мука 175 гр 👉рыхлитель 10 гр 👉сахар -120 гр 👉какао 30 гр 👉яйца 2 шт 👉сливочное масло 120 гр 👉молоко 100 мл 👉шоколад 100 гр, по желанию, так чтобы слипнулась задница 😂🍫🍫🍫

«Все это перемешиваем, раскладываем в силиконовую форму и в печь на 25 мин 180 гр», - рассказала Анна.

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