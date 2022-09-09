Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук не теряет времени во время «паузы» в съемках сериала «Однажда под Полтавой» и старается осваивать новые блюда, чтобы порадовать свою семью.
Артистка не раз признавалась, что любит готовить и регулярно делится с поклонниками интересными рецептами.
Так, у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении салата из телятины.
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- Телятина - Огурцы - Помидоры - Листья салата на выбор - Перец - Авокадо - Пармезан - Кунжут
Для соуса: - Мёд - Французская горчица - Оливковое масло - Бальзамический уксус - Лимон
«Салат из телятины готов, но можно сказать это телятина с салатом, потому что мяса тут очень много, нереально вкусный. Главный секрет в соусе»,- рассказала Саливанчук на видео.
Пользователей сети восхитил интересный рецепт от артистки.
"Вашему мужу повезло",
"Вкуснотища",
"Слюнки потекли", - пишут в сети.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
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