Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук не теряет времени во время «паузы» в съемках сериала «Однажда под Полтавой» и старается осваивать новые блюда, чтобы порадовать свою семью.

Артистка не раз признавалась, что любит готовить и регулярно делится с поклонниками интересными рецептами.

Так, у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении салата из телятины.

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- Телятина - Огурцы - Помидоры - Листья салата на выбор - Перец - Авокадо - Пармезан - Кунжут

Для соуса: - Мёд - Французская горчица - Оливковое масло - Бальзамический уксус - Лимон

«Салат из телятины готов, но можно сказать это телятина с салатом, потому что мяса тут очень много, нереально вкусный. Главный секрет в соусе»,- рассказала Саливанчук на видео.

Пользователей сети восхитил интересный рецепт от артистки.

"Вашему мужу повезло",

"Вкуснотища",

"Слюнки потекли", - пишут в сети.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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