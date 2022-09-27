Як повідомляє Politeka.net, знаменита співачка Джамала продовжує участь у польській версії проекту "Танці зі зірками". Тож артистка довгий час не бачилася з дітьми. Щоб провести більше часу разом, Джамала попросила сестру привезти дітей до Польщі на кілька днів. Артистка поділилася милими кадрами на сторінці Instagram у компанії улюблених хлопчиків.
Сини Джамали зараз живуть у Туреччині разом із її сестрою, яка давно там проживає. Артистка вперше змогла побачитися з ними після тривалої розлуки. Старший син Емір навіть побував на репетиції зіркової мами та побачив, як вона тренується заради кожного ефіру. Крім того, хлопчики не можуть натішитися і проводять щохвилини з мамою, навіть сплять із нею.
Атмосферними моментами із синами Джамала поділилася в інстаграм-сторіс. Артистка показала, що старший син Емір та її молодший син Селім-Гірай спали з матусею. І коли вона прокинулась, сини були поруч з нею.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Коли з космосом не вийшло": стало відомо, кому Путін збирається віддати вкрадені в Україні території
"Увірвався під час уроку": збільшилася кількість жертв стрілянини у російській школі
"Боріться за своє життя!": протести в росії спалахнули з новою силою, ситуація загострюється
Ганна Різатдінова після проблем за кордоном звернулася до українців: "Давайте чесно, для кожного..."
Тому, як зізналася Джамала, вона мала найкращий ранок за довгий час - саме про такий, вона довго мріяла. Варто звернути увагу на те, що братики дуже схожі один на одного, а очі знаменитої матусі сяють.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".