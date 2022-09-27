На лицах мальчиков и их матери певицы Джамалы сияли улыбки. Видно, что они очень рады провести вместе время.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица Джамала продолжает участие в польской версии проекта "Танці з зірками". Поэтому артистка долгое время не виделась с детьми. Чтобы провести больше времени вместе, Джамала попросила сестру привезти детей в Польшу на несколько дней. Артистка поделилась милыми кадрами на странице Instagram в компании любимых мальчиков.

Сыновья Джамалы сейчас живут в Турции вместе с ее сестрой, которая давно там проживает. Артистка впервые смогла увидеться с ними после продолжительной разлуки. Старший сын Эмир даже побывал на репетиции звездной мамы и увидел, как она тренируется ради каждого эфира. Кроме того, мальчики не могут нарадоваться и проводят каждую минуту с мамой, даже спят с ней.

Атмосферными моментами с сыновьями Джамала поделилась в инстаграм-сторис. Артистка показала, что старший сын Эмир и ее младший сын Селим-Гирай спали с мамочкой. И когда она очнулась, сыновья были рядом.

Потому, как призналась Джамала, у нее было самое лучшее утро за долгое время - именно о таком, она долго мечтала. Стоит обратить внимание на то, что братики очень похожи друг на друга, а глаза знаменитой мамочки сияют.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".