Як пише Politeka.net , про Юлію Бельченко, яку ще називають «Зайкою» заговорили після того, як вона вийшла у фінал шоу «Холостяк», головним героєм якого був Михайло Заливако. І хоча дівчина не здобула перемогу, вона стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.
Зараз красуня зі своїм таємним коханим відпочиває в Європі, а саме в Портофіно – рибальському містечку на узбережжі Італії. Яскраве відео Юлія розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.
«Я знайшла своє кохання в Портофіно❤️», - підписала ролик дівчина.
Користувачі мережі із захопленням відгукнулися на побачене.
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"Краса🔥🔥🔥🔥 Юлечка будь щаслива. Тобі пощастило з молодим чоловіком",
"Юля, коли ми вже почуємо історію знайомства?) Що, де, як? За яких обставин?)",
"Яка краса 😍😍😍 надзвичайно, просто зачаровує 😍",
"Красотища!", - Коментують у мережі.
Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" з рожевим гарматою збентежила виглядом .
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