Як пише Politeka.net , про Юлію Бельченко, яку ще називають «Зайкою» заговорили після того, як вона вийшла у фінал шоу «Холостяк», головним героєм якого був Михайло Заливако. І хоча дівчина не здобула перемогу, вона стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.

Зараз красуня зі своїм таємним коханим відпочиває в Європі, а саме в Портофіно – рибальському містечку на узбережжі Італії. Яскраве відео Юлія розмістила на своїй сторінці в Інстаграм.

«Я знайшла своє кохання в Портофіно❤️», - підписала ролик дівчина.

Користувачі мережі із захопленням відгукнулися на побачене.

"Краса🔥🔥🔥🔥 Юлечка будь щаслива. Тобі пощастило з молодим чоловіком",

"Юля, коли ми вже почуємо історію знайомства?) Що, де, як? За яких обставин?)",

"Яка краса 😍😍😍 надзвичайно, просто зачаровує 😍",

"Красотища!", - Коментують у мережі.

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" з рожевим гарматою збентежила виглядом .

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