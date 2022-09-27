Как пишет Politeka.net, о Юлии Бельченко, которую еще называют «Зайкой» заговорили после того, как она вышла в финал шоу «Холостяк», главным героем которого был Михаил Заливако. И хотя девушка не одержала победу, она стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев.

Сейчас красотка со своим тайным возлюбленным отдыхает в Европе, а именно в Портофино - рыбацком городке на побережье Италии. Красочное видео Юлия разместила на своей странице в Инстаграм.

«Я нашла свою любовь в Портофино❤️», - подписала ролик девушка.

Пользователи сети с восторгом откликнулись на увиденное.

"Красота🔥🔥🔥🔥 Юлечка будь счастлива. Тебе повезло с молодым человеком",

"Юля, когда мы уже услышим историю знакомства?) Что, где, как? При каких обстоятельствах?)",

"Какая красота 😍😍😍 чрезвычайно, просто завораживает 😍",

"Красотища!", - комментариют в сети.

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