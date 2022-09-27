Популярна співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно одружилася зі своїм коханим Олександром Волошиним, продовжує радувати шанувальників кадрами з весілля на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому показала, як вони із чоловіком виходили із загсу.

На кадрах видно, як щаслива наречена Анна у відвертій білій сукні та її новоспечений чоловік у ошатному костюмі виходить із загсу після розпису, де їх уже зустрічають родичі та друзі. Як видно, молодят засипають пелюстками троянд, а вони зупинилися і почали цілуватися. Якоїсь миті до Ганни несподівано підходить батько її чоловіка і накидає їй на плечі піджак, щоб не мерзла.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати відео Трінчер, засинаючи парочку компліментами: "Тато у Сашка справжній чоловік", "Я вам скажу чому так багато переглядів, та тому що від вас любов'ю тягне. Прям такою гарячою", "Вау, ви просто чудові, справжнісінькій і міцній любові вам!", "Які ж ви класні. Переглядаю ваші фото і відео по кілька разів. Надихнуся вами", "Як не крути, а тато є тато. Піджак відразу надів", "Вітаю, щастя вам безмежного. Відео неймовірно красиве", "Які ж ви неймовірні та дуже красиві".

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