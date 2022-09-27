Популярная певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально вступила в брак со своим возлюбленным Александром Волошиным, продолжает радовать поклонников кадрами со свадьбы на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором показала, как они с мужем выходили из загса.

На кадрах видно, как счастливая невеста Анна в откровенном белом платье и ее новоиспеченный муж в нарядном костюме выходит из загса после росписи, где их уже встречают родственники и друзья. Как видно, молодоженов засыпают лепестками роз, а они остановились и начали целоваться. В какой-то момент к Ане неожиданно подходит отец ее мужа и накидывает ей на плечи пиджак, чтобы не мерзла.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать видео Тринчер, засыпая парочку комплиментами: "Папа у Саши настоящий мужчина", "Я вам скажу почему так много просмотров, да потому что от вас любовью тянет. Прям такой горячей", "Вау, вы просто великолепны, самой настоящей и крепкой любви вам!", "Какие же вы классные. Просматриваю ваши фото и видео по несколько раз. Вдохновлюсь вами", "Как ни крути, а папа есть папа. Пиджак сразу надел", "Поздравляю, счастья вам безграничного. Видео невероятно красивое", "Какие же вы невероятные и очень красивые".

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