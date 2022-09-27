Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні замінила Тіну Кароль у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала фото зі світського рауту, куди прийшла разом із чоловіком-мільйонером.

На нових фотографіях Іванку можна побачити у розкішній кольоровій сукні цікавого фасону, яка підкреслила її витончені форми. Свій образ вона доповнила бежевим клатчем та човниками на шпильках у тон. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий елегантний макіяж. Чоловік зірки теж убрався у світле, він ніжно притискається до молодої дружини на знімках.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла: "Світ змінюється навколо тебе, коли ти робиш добрі справи. Днями ми з сім’єю відвідали щорічний фестиваль класичної музики «Septembre Musical» у Швейцарії. Той вечір був для нас особливим, адже мій фонд був одним із партнерів цього заходу. Ми вперше познайомили людей з ivAlive. Для мене це було дуже хвилююче, адже до цього я представляла фонд лише на своєму Дні народженні, у колі рідних та близьких. А тут про мою добру справу дізналося так багато нових людей. Мені з нетерпінням хочеться розпочати роботу фонду і робити ті добрі справи, які ми запланували".

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