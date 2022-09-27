Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment і зараз переважно продюсує Надю Дорофєєву, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показала відео, де відкрила залаштунки роботи над концертом, у якому брала участь її підопічна.

Як видно у ролику, поки Надя виступала на сцені з юним співаком, Ірина сиділа за кадром та стежила за процесом. У підписі до публікації продюсер розповіла, що це зйомки благодійного телемарафону "Для дітей заради майбутнього", в якому імениті зірки заспівали разом із юними учасниками "Чорноморських Ігор".

"Для дітей заради майбутнього". Вчора відбувся благодійний телемарафон - понад 30 відомих виконавців заспівали разом з конкурсантами "Чорноморських Ігор", щоб допомогти українським дітям, які постраждали від воєнних дій. @nadyadorofeeva підтримала ініціативу та спільно з Даниїлом Степановим заспівала народний хіт "Думи". Зворушливий виступ можна подивитись у запису телемарафону на YouTube. Також – можна підтримати діточок та зробити благодійний внесок на платформі #dityhelp", - розповіла Горова у підписі до публікації.

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