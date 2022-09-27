Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала стильне фото, де продемонструвала стильний осінній образ.

На новій фотографії, яку Анна опублікувала у сторіс, вона відобразила себе у дзеркало на телефон, стоячи біля ліфтів. Перед камерою вона з'явилася у вкорочених світлих джинсах, чорній блузці та теплій темній куртці, яку накинула на плечі. Свій образ дівчина доповнила модною сумочкою та блискучими чорними туфлями на низькому ходу. Її волосся зібрано на потилиці, а обличчя вона прикрила телефоном.

У підписі до сторіс Богдан кокетливо написала: "А тепер трошки себе у стрічку".

Зазначимо, що Ганна була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" у сезоні із Михайлом Заливаком. І на початку їх пара начебто склалася, вони жили разом, багато подорожували і практично все своє життя показували в соцмережі. Однак нещодавно стало відомо, що Богдан і Заливако вирішили розлучитися.

Нагадаємо, "Понад 30 страв…": Клопотенко з "Майстер Шеф" заінтригував українців смачненьким.

Як повідомляла Politeka, "Найважливіше завжди за кадром": Павленко з Go-A розповіла, кого зустріла на своїх концертах за кордоном.

Також Politeka писала, що "Вас уже троє?": екс-"Холостяк" Макацарія показав молоденьку дружину з "малюком" на руках.