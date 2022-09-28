Вокальне шоу «Голос країни» повертається на екрани вже 2 жовтня о 21.00, але на іншому каналі.

Нагадаємо, що вже з цієї неділі «Голос країни» буде виходити на на «1+1», а на телеканалі ТЕТ.

Крім того, телеглядачі не побачать одного з тренерів - Святослав Вакарчук не братиме участь у зйомках нових випусків шоу, яке перервалося через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну.

Своє рішення Вакарчук пояснив тим, що що зараз його завдання - підтримувати бійців на фронті, допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour.

А от склад ведучих залишиться незмінним – Катерина Осадча і Юрій Горбунов. В мережі навіть вирішили порівняти їхні фото за 2006 і 2022 рік, запитавши у глядачів, чи змінилися вони за цей час.

«Час зупинився - з роками ви не змінилися», «Дуже гарна пара», «За всі роки Катя та Юра були в нових образах і вони неперевершені. Я вважаю що вони найкращі ведучі, і я згоден з цим», «З роками все краще», «Юрко підріс», - висловились користувачі соцмереж.

Утім, дехто незадоволений ані початком шоу, ані ведучими: «Чому шість років ведучі не міняються?», «Невже немає інших ведучих?», «Мені здається, що для будь яких шоу, ще зарано…».

Додамо, що тим часом в Україну повернувся тренер «Голосу країни» Потап, який на момент вторгнення російських військ знаходився за кордоном. Через те, що співак повернувся тільки зараз у соцмережах не раз спалахували суперечки і обговорення.

Як відомо, у Потапа трапилась біда – обличчя співака паралізувало.

«У мене був COVID-19, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ханта, який мав Джастін Бібер, він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя, нервів. Така важка штука. Але я дивився на воюючих хлопців і зрозумів, що який параліч... Про що говорити», - говорив Потап після свого повернення.