Напомним, что уже с этого воскресенья «Голос страны» будет выходить на «1+1», а на телеканале ТЕТ.
Кроме того, телезрители не увидят одного из тренеров - Святослав Вакарчук не будет участвовать в съемках новых выпусков шоу, которое прервалось из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Свое решение Вакарчук объяснил тем, что сейчас его задача – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ #HelpforUkrainetour.
А вот состав ведущих останется неизменным – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. В сети даже решили сравнить их фото за 2006 и 2022 год, спросив у зрителей, изменились ли они за это время.
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«Время остановилось – с годами вы не изменились», «Очень хорошая пара», «За все годы Катя и Юра были в новых образах и они неотразимы. Я считаю, что они лучшие ведущие, и я согласен с этим», «С годами все лучше», «Юрчик подрос», - высказались пользователи соцсетей.
Впрочем, некоторые недовольны ни началом шоу, ни ведущими: «Почему шесть лет ведущие не меняются?», «Неужели нет других ведущих?», «Мне кажется, что для любых шоу еще рано…».
Напомним, недавно в Украину вернулся тренер «Голоса страны» Потап, который на момент вторжения российских войск находился за границей. Из-за того, что певец вернулся только сейчас в соцсетях не раз разгорались споры и обсуждения.
Как известно, у Потапа случилась беда – лицо певца парализовало.
«У меня был COVID-19, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая тяжелая штука. Но я смотрел на воюющих ребят и понял, что какой паралич... О чем говорить», - говорил Потап по возвращении.