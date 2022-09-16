Олексій Потапенко (Потап) після повернення до України відвідав студію ранкового шоу, де розповів про свої плани.

Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко ( Потап ) – відомий український продюсер та репер. Зірка ще до війни виїхав із України і довгий час був поза межами країни. Після появи на українському ранковому шоу, яке вийшло 15 вересня, Олексій зазначив, що вже давно в Україні, але вирішив зробити паузу, після чого з'явився на публіці. Діалог із Потапом з'явився на ютуб каналі "1+1".

Українці досить негативно поставилися до повернення Потапа та його появи на публіці:

"Дуже дивно у вашій студії бачити персонажів, які по півроку сиділи за кордоном, а не хлопців Героїв, яким ми всі зобов'язані, які відбили натиск орків, в черговий раз можу побачити, що рейтинги важливіші за людяність", "Які у них у всіх пики гладкі і загодовані. Перед очима обличчя наших хлопців на передовій. Чому ніхто з цих усіх ведучих не отримав повістку? Щоб робили ці всі зірки, якби росія окупувала Україну? Для чого цей голос зараз" "Не пацан".

Нагадаємо, Потап повернувся до України і показав особу, яка паралізувала за кордоном.

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