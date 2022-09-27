Фоловери захейтіли скандального блогера Волошина за пранк на власному весіллі з Анною Трінчер.

Днями популярна українська співачка Ганна Трінчер вийшла заміж за блогера Сашка Волошина.

Молодята буквально завалили свої сторінки у соціальних мережах весільними фотографіями та відео. Серед усієї цієї купи публікацій Волошин показав відео пранка, який він влаштував на весіллі.

Коли закохані та гості стояли біля РАГСу, раптово підбіг невідомий молодий чоловік, який намагався відмовити Трінчер від заміжжя. Усім було зрозуміло, що це традиційний розіграш.

Українці не оцінили старань Волошина та розкритикували його у коментарях.

Багато хто звернув увагу, що навіть на своєму весіллі знайшли спосіб попіаритися, а одна з передплатниць зазначила, що тепер зрозуміло чому бабуся та мама Ані були проти Волошина.

"Не дивно) Волошин без хайпа не може навіть на власному весіллі",

"Акторська гра - повна какашка",

"Ви думали, що це реальна ситуація???😂😂😂 Це спеціально було, тому що Волошина прорекламувала кілька великих блогерів зі шматком цього відео. ХАЙП піар.

"Так весілля не справжнє ж",

"Я в шоці, про це кіно 😅😂🤣 Як родичі з мізків вам Олександр не настріляли",

"Навіть на своєму весіллі знайшли спосіб пропіаритися 🤦🏼‍♀️",



"Тепер зрозуміло чому бабуся та мама Ані були проти Волошина. Все життя, це вистава. Спочатку забула, чому відписалася від нього, а тепер згадала, все награно, постійне шоу", - висловлюються в мережі.

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