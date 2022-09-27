Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила стильное фото, на котором продемонстрировала стильный осенний образ.

На новой фотографии, которую Анна опубликовала в сторис, она запечатлела себя в зеркало на телефон, стоя у лифтов. Перед камерой она появилась в укороченных светлых джинсах, черной блузке и теплой темной куртке, которую накинула на плечи. Свой образ девушка дополнила модной сумочкой и блестящими черными туфлями на низком ходу. Ее волосы собраны на затылке, а лицо она прикрыла телефоном.

В подписи к сторис Богдан кокетливо написала: "А теперь немножко себя в ленту".

Отметим, что Анна была победительницей реалити-шоу "Холостяк" в сезоне с Михаилом Заливако. И по началу их пара вроде как сложилась, они жили вместе, много путешествовали и практически всю свою жизнь показывали в соцсети. Однако не так давно стало известно, что Богдан и Заливако решили расстаться.

Напомним, "Более 30 блюд…": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал украинцев вкусненьким.

Как сообщала Politeka, "Самое важное всегда за кадром": Павленко из Go-A рассказала, кого встретила на своих концертах за границей.

Также Politeka писала, что "Вас уже трое?": экс-"Холостяк" Макацария показал молоденькую жену с "малышом" на руках.