Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила стильное фото, на котором продемонстрировала стильный осенний образ.
На новой фотографии, которую Анна опубликовала в сторис, она запечатлела себя в зеркало на телефон, стоя у лифтов. Перед камерой она появилась в укороченных светлых джинсах, черной блузке и теплой темной куртке, которую накинула на плечи. Свой образ девушка дополнила модной сумочкой и блестящими черными туфлями на низком ходу. Ее волосы собраны на затылке, а лицо она прикрыла телефоном.
В подписи к сторис Богдан кокетливо написала: "А теперь немножко себя в ленту".
Отметим, что Анна была победительницей реалити-шоу "Холостяк" в сезоне с Михаилом Заливако. И по началу их пара вроде как сложилась, они жили вместе, много путешествовали и практически всю свою жизнь показывали в соцсети. Однако не так давно стало известно, что Богдан и Заливако решили расстаться.
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