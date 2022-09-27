Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment и сейчас в основном продюсирует Надю Дорофееву, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показала видео, где приоткрыла закулисье работы над концертом, в котором участвовала ее подопечная.

Как видно в ролике, пока Надя выступала на сцене с юным певцом, Ирина сидела за кадром и следила за процессом. В подписи к публикации продюсер рассказала, что это съемки благотворительного телемарафона "Для детей ради будущего", в котором именитые звезды спели вместе с юными участниками "Черноморских Игр".

"Для детей ради будущего". Вчера состоялся благотворительный телемарафон – более 30 известных исполнителей спели вместе с конкурсантами "Черноморских Игр", чтобы помочь украинским детям, пострадавшим от военных действий. @nadyadorofeeva поддержала инициативу и совместно с Даниилом Степановым спела народный хит "Думы". Трогательное выступление можно посмотреть в записи телемарафона на YouTube. Также можно поддержать детей и внести благотворительный вклад на платформе #dityhelp", - рассказала Горовая в подписи к публикации.

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