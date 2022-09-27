Фолловеры захейтили скандального блогера Волошина за пранк на собственной свадьбе с Анной Тринчер.

На днях популярная украинская певица Анна Тринчер вышла замуж за блогера Сашу Волошина.

Молодожены буквально завалили свои странички в социальных сетях свадебными фотографиями и видео. Среди всей этой кучи публикаций Волошин показал видео пранка, который он устроил на свадьбе.

Когда влюбленные и гости стояли возле ЗАГСа внезапно подбежал неизвестный молодой человек, который пытался отговорить Тринчер от замужества. Всем было понятно, что это обычный розыгрыш.

Украинцы не оценили стараний Волошина и раскритиковали его в комментариях.

Многие обратили внимание, что даже на своей свадьбе нашли способ попиарится, а одна из подписчиц отметила, что теперь понятно почему бабушка и мама Ани были против Волошина.

"Не удивительно) Волошин без хайпа не может даже на собственной свадьбе",

"Актерская игра - полная какашка",

"Вы думали, что это реальная ситуация???😂😂😂 Это специально было, потому что Волошина прорекламировала несколько крупных блоггеров с куском этого видео. ХАЙП пиар. 😂😂😂 Все рассчитано и продумано на 10 шагов вперед ради охватов",

"Так свадьба не настоящая же",

"Я в шоке, о это кино 😅😂🤣 Как родственники по мозгам вам Александр не настреляли",

"Даже на своей свадьбе нашли способ пропиариться 🤦🏼‍♀️",



"Теперь понятно почему бабушка и мама Ани были против Волошина. Всю жизнь, это спектакль. Сначала забыла, почему отписалась от него, а теперь вспомнила, все наиграно, постоянное шоу", - высказываются в сети.

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