На днях популярная украинская певица Анна Тринчер вышла замуж за блогера Сашу Волошина.
Молодожены буквально завалили свои странички в социальных сетях свадебными фотографиями и видео. Среди всей этой кучи публикаций Волошин показал видео пранка, который он устроил на свадьбе.
Когда влюбленные и гости стояли возле ЗАГСа внезапно подбежал неизвестный молодой человек, который пытался отговорить Тринчер от замужества. Всем было понятно, что это обычный розыгрыш.
Украинцы не оценили стараний Волошина и раскритиковали его в комментариях.
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Многие обратили внимание, что даже на своей свадьбе нашли способ попиарится, а одна из подписчиц отметила, что теперь понятно почему бабушка и мама Ани были против Волошина.
"Не удивительно) Волошин без хайпа не может даже на собственной свадьбе",
"Актерская игра - полная какашка",
"Вы думали, что это реальная ситуация???😂😂😂 Это специально было, потому что Волошина прорекламировала несколько крупных блоггеров с куском этого видео. ХАЙП пиар. 😂😂😂 Все рассчитано и продумано на 10 шагов вперед ради охватов",
"Так свадьба не настоящая же",
"Я в шоке, о это кино 😅😂🤣 Как родственники по мозгам вам Александр не настреляли",
"Даже на своей свадьбе нашли способ пропиариться 🤦🏼♀️",
"Теперь понятно почему бабушка и мама Ани были против Волошина. Всю жизнь, это спектакль. Сначала забыла, почему отписалась от него, а теперь вспомнила, все наиграно, постоянное шоу", - высказываются в сети.
Напомним, Тринчер показала необычный поступок папы Волошина на выходе из загса, видео
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