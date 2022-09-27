Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment і зараз переважно продюсує Надю Дорофєєву, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість показала фото та відео, а також повідомила, що стала учасницею церемонії нагородження, де зібралися українські знаменитості.

Так, на кадрах можна побачити і саму Ірину, і лауреатів премії, і відео із її виступом на сцені. Як видно, для світського рауту продюсер вибрала стильний, але стриманий образ – на ній широкі чорні штани та біла блуза хитромудрого фасону, а через плече висить крихітна трендова сумочка. Волосся Іри розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Горова розкрила подробиці заходу, на якому побувала: "Нагороджувала лауреатів щорічного рейтингу 30-30 Forbes у номінації "Креативні індустрії". Кожен з нас робить все, щоб наблизити перемогу. Кожен у своїй сфері, щодня, на повну силу. ! Дякую, @forbes.ukraine.official, що так голосно говоріть про це".

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