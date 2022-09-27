Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment и сейчас в основном продюсирует Надю Дорофееву, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показала фото и видео, а также сообщила, что стала участницей церемонии награждения, где собрались украинские знаменитости.

Так, на кадрах можно увидеть и саму Ирину, и лауреатов премии, и видео с ее выступлением на сцене. Как видно, для светского раута продюсер выбрала стильный, но сдержанный образ – на ней широкие черные брюки и белая блуза замысловатого фасона, а через плечо висит крошечная трендовая сумочка. Волосы Иры распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Горовая раскрыла подробности мероприятия, на котором побывала: "Награждала лауреатов ежегодного рейтинга 30-30 Forbes в номинации "Креативные индустрии". Каждый из нас делает все, чтобы приблизить победу. Каждый в своей сфере, каждый день, в полную мощь! Спасибо, @forbes.ukraine.official, что так громко говорите об этом".

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