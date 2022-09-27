Дар'я Кацуріна зізналася, що не забороняє дітям спілкуватися з батьком та його новою обраницею, співачкою Надією Дорофєєвою, але є одне "але".

Український дизайнер і ресторатор Дар'я Кацуріна перебуває у процесі розлучення зі своїм чоловіком, ресторатором Михайлом Кацуріним після того, як він пішов до української співачки Надії Дорофєєвої – дружини українського співака Володимира Дантеса.

В інтерв'ю Василісі Фроловій вона зізналася, чому просить дочку не розповідати нічого про Дорофєєву та не слухати її пісні.

Рестораторка розповіла, що Михайло Кацурін вирішив порвати з нею, коли вона вже була за кордоном і для неї це стало несподіванкою. Дівчині було складно отямитися. Дар'я Кацуріна зазначила, що справа про розлучення розглядається в суді, але себе вона вже вважає розлученою.

Дар'я Кацуріна зізналася, що не забороняє дітям спілкуватися з батьком та його новою обраницею, співачкою Надією Дорофєєвою. Хоча Даша зізнається, що просить дочку Олександру нічого їй не розповідати про виконавицю, а також не слухати її пісні з нею.

"Це було дуже боляче. Я спочатку плакала, ховалася, але нічого не розповідала. А потім я вирішила поспілкуватися з нею, сказала, що мені може бути боляче. Сказала: "Я розумію, що ти хочеш слухати треки, вони класні, ви з татом можете слухати, з Надею, у вас класні стосунки. Але без мене", - розповіла вона.

Нагадаємо, що Кацуріна розкрила причину розлучення з чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою.

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