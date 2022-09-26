Даша Кацуріна розлучилася з чоловіком Михайлом Кацуріним, який став зустрічатися зі співачкою Надією Дорофєєвою. Вона вперше розповіла про стосунки із Володимиром Дантесом. Коментар про це Даша дала в інтерв'ю Василісі Фроловій.

Даша Кацуріна зізналася, що Володимир її підтримував, був поруч у найважчий період її життя, коли стало відомо про те, що екс-чоловік Даші – Михайло Кацурін – та екс-чоловіка Дантеса – Надя Дорофєєва – зійшлися. Тоді шанувальники почали підозрювати, що й у Даші та Вови теж роман.

Як зізнається Даша, спочатку вони з Володимиром Дантесом з цього сміялися. При цьому в їхніх стосунках був присутній флірт. І лише пізніше вони зрозуміли, що їхня дружба переросла у більш серйозні стосунки. Даша Кацуріна також зізналася, що почувається щасливою у нових стосунках.

"Нам класно вдвох. Я не можу не сказати, що у нас там флірту не було, коли все це почалося. Ми щось могли один одному закинути, тобто кинути один одному коментарі, жартувати. Ми дуже довго дружили, він близький мені людина. Він бачив мене і на похмілля, і не в дуже хорошому настрої, красивому чи не гарному, вранці та ввечері. Він мене бачив будь-якою", - сказала Даша Кацуріна.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

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