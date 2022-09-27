Дарья Кацурина призналась, что не запрещает детям общаться с отцом и его новой избранницей, певицей Надей Дорофеевой, но есть одно "но".

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина находится в процессе развода со своим мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, после того, как он ушел к украинской певице Наде Дорофеевой – жене украинского певца Владимира Дантеса.

В интервью Василисе Фроловой она призналась, почему просит дочь не рассказывать ничего о Дорофеевой и не слушать ее песни.

Ресторатор рассказала, что Миша Кацурин решил порвать с ней, когда она уже была за границей и для нее это стало неожиданностью. Девушке было сложно прийти в себя. Дарья Кацурина отметила, что дело о разводе рассматривается в суде, а себя она уже считает разведенной.

Дарья Кацурина призналась, что не запрещает детям общаться с отцом и его новой избранницей, певицей Надей Дорофеевой. Хотя Даша признается, что просит дочь Александру ничего ей не рассказывать об исполнительнице, а также не слушать ее песни при ней.

"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом я решила пообщаться с ней, сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей, у вас классные отношения. Но без меня", — рассказала она.

Напомним, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, Кацурина призналась, как закрутился их с Дантесом роман.

Также Politeka писала, что Дорофеева придумала, чем еще удивить и вдохновить украинцев.