Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина находится в процессе развода со своим мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, после того, как он ушел к украинской певице Наде Дорофеевой – жене украинского певца Владимира Дантеса.
В интервью Василисе Фроловой она призналась, почему просит дочь не рассказывать ничего о Дорофеевой и не слушать ее песни.
Ресторатор рассказала, что Миша Кацурин решил порвать с ней, когда она уже была за границей и для нее это стало неожиданностью. Девушке было сложно прийти в себя. Дарья Кацурина отметила, что дело о разводе рассматривается в суде, а себя она уже считает разведенной.
Дарья Кацурина призналась, что не запрещает детям общаться с отцом и его новой избранницей, певицей Надей Дорофеевой. Хотя Даша признается, что просит дочь Александру ничего ей не рассказывать об исполнительнице, а также не слушать ее песни при ней.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Олега Винника не брали на телевидение: продюсер Поляковой раскрыл причину
Дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж после переезда в Лондон: кадры перевоплощения
Анна Ризадинова после проблем за границей обратилась к украинцам: "Давайте честно, для каждого..."
"Значительный шаг вперед": Эрдоган раскрыл, о чем договорились Украина и рф
"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом я решила пообщаться с ней, сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей, у вас классные отношения. Но без меня", — рассказала она.
Напомним, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой.
Как сообщала Politeka, Кацурина призналась, как закрутился их с Дантесом роман.
Также Politeka писала, что Дорофеева придумала, чем еще удивить и вдохновить украинцев.