Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", нещодавно вирушила до Греції. Артистка вперше за довгий час вирішила відпочити та розслабитись без зайвої уваги.

З шанувальниками артистка ділиться своїми враженнями та емоціями, а також супроводжує роздуми новими кадрами.

«Відчуття паралельної реальності… Десь у іншому всесвіті світить сонце. Люди посміхаються, гуляють та насолоджуються життям. У цей момент я відчуваю себе чужою!

Тривожність теж є, це постійне тло, розумієте? Але я вчуся із цим жити. Навіть коли ми переможемо та безпека прийде до України – цей стан тривожності продовжиться. І тут у мене є думки глибокі, поділюся з часом» - висловилася Злата.

Також Злата показала миле фото з прогулянки старим містом на острові Кріт.

У підписі до публікації Огневич поділилася своїми враженнями від відпочинку: "Я бачила багато старовинних містечок. І ось тепер є два улюблені! Це Толедо, що в Іспанії, а тепер Ханья, о. Кріт. Сюди хочеться повертатися, автентичність захоплює! , А я тільки зараз змогла усвідомити, наскільки він був потрібен. Вперше за 7 місяців безперервної боротьби.

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