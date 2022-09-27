Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", недавно отправилась в Грецию. Артистка впервые за долгое время решила отдохнуть и расслабиться без лишнего внимания.

С поклонниками артистка делится своими впечатлениями и эмоциями, а также сопровождает размышления новыми кадрами.

«Ощущение параллельной реальности… Где-то в другой вселенной светит солнце. Люди улыбаются, гуляют и наслаждаются жизнью. В этот момент я ощущаю себя чужой!

Тревожность тоже присутствует, это постоянный фон, понимаете? Но я учусь с этим жить. Даже когда мы победим и безопасность придет к Украине – это состояние тревожности продолжится. И тут у меня есть мысли глубокие, поделюсь со временем» - высказалась Злата.

Также Злата показала милое фото с прогулки по старому городу на острове Крит.

В подписи к публикации Огневич поделилась своими впечатлениями от отдыха: "Я видела много старинных городков. И вот теперь есть два любимых! Это Толедо, что в Испании, а теперь Ханья, о. Крит. Сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает! Отпуск скоро заканчивается, а я только сейчас смогла осознать, насколько он был нужен. Впервые за 7 месяцев непрерывной борьбы. Скоро ныряю в октябрь с головой, а пока... ныряю в море".

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