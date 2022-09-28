Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук часто показує в Інстаграм цікаві моменти зі свого життя. Ділиться вона інформацією про своїх дітей, показує смачні рецепти та вражає вбраннями для виходу у світ.
Подобається Ганні також розповідати про свої будні та походи до салону краси чи танцювального залу. З недавніх пір зірка почала знову ходити на заняття та вирішила відновити свою форму.
Не забуває Саліванчук про схуднення, бажаючи скинути 5 кг, тому намагатиметься старанніше:
"Я знову на танцполі!" – поділилася Ганна під кадрами.
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Незадовго до цього артистці довелося все кинути і сидіти вдома з дітьми, ковид порушив її плани, але Ганна додала: режим тренувань вона швидко відновить.
Також у себе в Instagram Ганна розповіла про свої успіхи у приготуванні шоколадних кексів із шоколадом усередині.
У кадрі дружина продюсера з'явилася з молодшим сином на руках та яскраво нафарбованою. 2-річний Микита вже уплітав плитку шоколадки, і Ганна розповіла, що зараз готуватиме неймовірно смачні ласощі.
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Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук торкнулася українок талантами маленького сина