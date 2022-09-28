Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм интересные моменты из своей жизни. Делится она информацией о своих детях, показывает вкусные рецепты и впечатляет нарядами для выхода в свет.
Нравится Анне также рассказывать о своих буднях и походах в салон красоты или танцевальный зал. С недавних пор звезда начала снова ходить на занятия и решила восстановить свою форму.
Не забывает Саливанчук о похудении, желая сбросить 5 кг, поэтому заниматься старается усерднее:
"Я снова на танцполе!" - поделилась Анна под кадрами.
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Незадолго до этого артистке пришлось все бросить и сидеть дома с заболевшими детьми, ковид нарушил ее планы, но Анна добавила: режим тренировок она быстро восстановит.
Также у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении шоколадных кексов с шоколадом внутри.
В кадре жена продюсера появилась с младшим сыном на руках и ярко накрашенной. 2-летний Никита уже уплетал плитку шоколадки, и Анна рассказала, что сейчас будет готовить невероятно вкусное лакомство.
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Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
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