Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм интересные моменты из своей жизни. Делится она информацией о своих детях, показывает вкусные рецепты и впечатляет нарядами для выхода в свет.

Нравится Анне также рассказывать о своих буднях и походах в салон красоты или танцевальный зал. С недавних пор звезда начала снова ходить на занятия и решила восстановить свою форму.

Не забывает Саливанчук о похудении, желая сбросить 5 кг, поэтому заниматься старается усерднее:

"Я снова на танцполе!" - поделилась Анна под кадрами.

Незадолго до этого артистке пришлось все бросить и сидеть дома с заболевшими детьми, ковид нарушил ее планы, но Анна добавила: режим тренировок она быстро восстановит.

Также у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении шоколадных кексов с шоколадом внутри.

В кадре жена продюсера появилась с младшим сыном на руках и ярко накрашенной. 2-летний Никита уже уплетал плитку шоколадки, и Анна рассказала, что сейчас будет готовить невероятно вкусное лакомство.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев: "Вашему мужу повезло"

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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