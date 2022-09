Популярний український продюсер Володимир Завадюк, котрий займається багатьма творчими проектами на телеканалі "1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу він поділився фотографією з телеведучою Катею Осадчою та розповів, що вони знімають за кордоном.

На новій фотографії Володимир та Катя зняті десь у закуліссі зйомок, вони схожі на близьких друзів і мило посміхаються до камери. Як видно, телеведуча з'явилася в кадрі при повному параді – на не небесно-блакитну сукню з відкритими плечима, її волосся елегантно покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Завадюк розповів про нові зйомки: "Ми з @kosadcha готові до зйомок спеціального епізоду найвідомішого шоу Фінляндії "The song of my life" на підтримку України. Дякуємо @yellowfilmtv за колаборацію з @1plus1_ua, @filmua. Під час репетиції я не міг стримати сліз, як і фінські колеги. Ми покажемо цей епізод зовсім скоро на @tet_tv, дочекайтеся. Ви будете вражені надихаючими історіями українських зірок, які надихають жити і боротися далі. Ми переможемо - нас підтримує світ".

