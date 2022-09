Популярный украинский продюсер Владимир Завадюк, который занимается многими творческими проектами на телеканале "1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз он поделился фотографией с телеведущей Катей Осадчей и рассказал, что они снимают за границей.

На новой фотографии Владимир и Катя запечатлены где-то в закулисье съемок, они похожи на близких друзей и мило улыбаются в камеру. Как видно, телеведущая появилась в кадре при полном параде – на не небесно-голубое платье с открытыми плечами, ее волосы элегантно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Завадюк рассказал о новых съемках: "Мы с @kosadcha готовы к съемкам специального эпизода известнейшего шоу Финляндии "The song of my life" в поддержку Украины. Спасибо @yellowfilmtv за коллаборацию с @1plus1_ru, @filmua. Во время репетиции я не мог сдержать слез, как и финские коллеги. Мы покажем этот эпизод совсем скоро на @tet_tv, дождитесь. Вы будете поражены вдохновляющими историями украинских звезд, вдохновляющими жить и бороться дальше. Мы победим – нас поддерживает мир".

