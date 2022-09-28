Український дизайнер та ресторатор Дар'я Кацуріна, чоловік якої пішов до співачки Наді Дорофєєвої, збентежила зовнішнім виглядом під час приїзду до Карпат.

Як пише Politeka.net , у березні цього року стало відомо про розлучення співачки Наді Дорофєєвої та Вдадіміра Дантеса. Пізніше з'ясувалося, що рішення про розлучення ухвалила ще одна пара - ресторатор Міша Кацурін та його дружина Даша, які товаришували із зірковим сімейством та разом їздили відпочивати.

Через деякий час стало відомо, що Михайло Кацурін зустрічається з Надією Дорофєєвою, а Даша Кацуріна після розлучення втішалася в обіймах Володимира Дантеса. Так, екс-подружжя та колишні друзі просто помінялися партнерами.

Днями Даша Кацуріна приїхала до гірського села Яворів на Івано-Франківщині для зйомок своєї зимової колекції. Дизайнер виклала кадри в Інстаграм і збентежила зовнішнім виглядом.

У кадрі вона з'явилася в шерстяних рейтузах, які вона спустила і засвітила білі труси. Також на ній були одягнені калоші зі зрозумілих причин – скрізь було болото.

Також Кацуріна пояснила, чому так довго не виходила на зв'язок. Виявляється, вона захворіла.

Користувачі мережі здивовані вони почали коментувати зовнішній вигляд дизайнера.

"Колготи мого дитинства",

"У мене малюки так по дому бігають модні 😂", "Ці штани ще й коштуватимуть як супер дорога дизайнерська шмотка",

"Дашенька, будь ласка 🙏 викинь ці рейтузи вони тебе не прикрашають, а ти дуже мила",

"Щось із цим світом не так - білі труси до вух, рейтузи, як у однорічної дитини, яка ще не вміє їх належним чином підтягнути", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Кацуріна розкрила причину розлучення з чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, Кацуріна зізналася, як закрутився їх із Дантесом роман.

Також Politeka писала, що Дорофєєва вигадала чим ще здивувати та надихнути українців.