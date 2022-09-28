Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина, муж которой ушел к певице Нади Дорофеевой, обескуражила внешним видом во время приезда в Карпаты.

Как пишет Politeka.net, в марте этого года стало известно о разводе певицы Нади Дорофеевой и Вдадимира Дантеса. Позже выяснилось, что решение о разводе приняла еще одна пара - ресторатор Миша Кацурин и его жена Даша, которые дружили с звездным семейством и вместе ездили отдыхать.

Спустя некоторое время стало известно, что Миша Кацурин встречается с Надей Дорофеевой, а Даша Кацурина после развода утешалась в объятиях Владимира Дантеса. Так, экс-супруги и бывшие друзья просто поменялись партнерами.

На днях Даша Кацурина приехала в горное село Яворов в Ивано-Франковской области для съемок своей зимней коллекции. Дизайнер выложила кадры в Инстаграм и обескуражила внешним видом.

В кадре она появилась в шерстяных рейтузах, которые она спустила и засветила белые трусы. Также на ней были надеты галоши по понятной причине – везде было болото.

Также Кацурина объяснила, почему так долго не выходила на связь. Оказывается, она заболела.

Пользователи сети в недоумении принялись комментировать внешний вид дизайнера.

"Колготы моего детства", "У меня малыши так по дому бегают модные 😂", "Эти штаны еще и будут стоить как супер дорогостоящая дизайнерская шмотка",

"Дашенька, пожалуйста 🙏 выбрось эти рейтузы они тебя не украшают, а ты очень милая",

"Что-то с этим миром не так - белые трусы до ушей, рейтузы, как у годовалого ребенка, который еще не умеет их должным образом подтянуть", - пишут в комментариях.

Напомним, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, Кацурина призналась, как закрутился их с Дантесом роман.

Также Politeka писала, что Дорофеева придумала, чем еще удивить и вдохновить украинцев.