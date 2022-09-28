Как пишет Politeka.net, в марте этого года стало известно о разводе певицы Нади Дорофеевой и Вдадимира Дантеса. Позже выяснилось, что решение о разводе приняла еще одна пара - ресторатор Миша Кацурин и его жена Даша, которые дружили с звездным семейством и вместе ездили отдыхать.
Спустя некоторое время стало известно, что Миша Кацурин встречается с Надей Дорофеевой, а Даша Кацурина после развода утешалась в объятиях Владимира Дантеса. Так, экс-супруги и бывшие друзья просто поменялись партнерами.
На днях Даша Кацурина приехала в горное село Яворов в Ивано-Франковской области для съемок своей зимней коллекции. Дизайнер выложила кадры в Инстаграм и обескуражила внешним видом.
В кадре она появилась в шерстяных рейтузах, которые она спустила и засветила белые трусы. Также на ней были надеты галоши по понятной причине – везде было болото.
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Также Кацурина объяснила, почему так долго не выходила на связь. Оказывается, она заболела.
Пользователи сети в недоумении принялись комментировать внешний вид дизайнера.
"Колготы моего детства", "У меня малыши так по дому бегают модные 😂", "Эти штаны еще и будут стоить как супер дорогостоящая дизайнерская шмотка",
"Дашенька, пожалуйста 🙏 выбрось эти рейтузы они тебя не украшают, а ты очень милая",
"Что-то с этим миром не так - белые трусы до ушей, рейтузы, как у годовалого ребенка, который еще не умеет их должным образом подтянуть", - пишут в комментариях.
Напомним, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой.
Как сообщала Politeka, Кацурина призналась, как закрутился их с Дантесом роман.
Также Politeka писала, что Дорофеева придумала, чем еще удивить и вдохновить украинцев.