Війна, розв'язані росією 24 лютого справила значний вплив на здоров'я та моральний стан українців та зірки вітчизняного шоу-бізнесу стали не винятком.
Солістка групи Олександра Зарицька розповіла, що підтримує її під час війни, особливо в ті дні, коли портал у пекло здається відкритим зовсім недалеко. Публікацію вона розмістила у себе Instagram.
❤️🩹 Я роблю онлайн-детокс. Пару годин тиші дозволяють скласти думки до купи та зрозуміти, що мої тривоги впливають перш за все на мою працездатність. А я маю бути сильною, продовжувати робити те, що вмію якнайкраще
❤️🩹 Я фарбуюсь. Ви точно знаєте, як я обожнюю робити мейки. І сьогодні косметика для мене — стимул, аби йти, працювати, створювати
❤️🩹 Я планую. Концерти, власні образи, прем‘єри, нові відеокліпи. Це дає мені змогу візуалізувати своє майбутнє та рухатись вперед. Найближчий осінній тур Північною Америкою ніби подарував мені нове дихання! Не можу дочекатись
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❤️🩹 Я граю на приставці. Так-так, не найефективніша розвага, але дає змогу перезарядити внутрішній акумулятор
❤️🩹 Я говорю. З вами, з рідними, з командою. Про все, що турбує. Про страхи та ризики. Про те, як ми всі. Це допомагає відпустити
Вокалістка попросила своїх фоловерів розповісти, що роблять вони.
"Трохи відпочинку, спорту, улюбленної музики і вже все супер",
"О, говорити - це Мега-вежливо! Жінкам за кордоном дуже не вистачає дружнього жіночого кола для розмов.
Ми з донечкою дуже любимо ваші пісні!", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька втиснула пишні форми в лосини і показала, як потіє у спортзалі.
Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.
Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.