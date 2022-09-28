Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася, що допомагає їй відпустити напругу під час війни.

Війна, розв'язані росією 24 лютого справила значний вплив на здоров'я та моральний стан українців та зірки вітчизняного шоу-бізнесу стали не винятком.

Солістка групи Олександра Зарицька розповіла, що підтримує її під час війни, особливо в ті дні, коли портал у пекло здається відкритим зовсім недалеко. Публікацію вона розмістила у себе Instagram.

❤️‍🩹 Я роблю онлайн-детокс. Пару годин тиші дозволяють скласти думки до купи та зрозуміти, що мої тривоги впливають перш за все на мою працездатність. А я маю бути сильною, продовжувати робити те, що вмію якнайкраще



❤️‍🩹 Я фарбуюсь. Ви точно знаєте, як я обожнюю робити мейки. І сьогодні косметика для мене — стимул, аби йти, працювати, створювати



❤️‍🩹 Я планую. Концерти, власні образи, прем‘єри, нові відеокліпи. Це дає мені змогу візуалізувати своє майбутнє та рухатись вперед. Найближчий осінній тур Північною Америкою ніби подарував мені нове дихання! Не можу дочекатись

❤️‍🩹 Я граю на приставці. Так-так, не найефективніша розвага, але дає змогу перезарядити внутрішній акумулятор



❤️‍🩹 Я говорю. З вами, з рідними, з командою. Про все, що турбує. Про страхи та ризики. Про те, як ми всі. Це допомагає відпустити

Вокалістка попросила своїх фоловерів розповісти, що роблять вони.

"Трохи відпочинку, спорту, улюбленної музики і вже все супер",

"О, говорити - це Мега-вежливо! Жінкам за кордоном дуже не вистачає дружнього жіночого кола для розмов.

Ми з донечкою дуже любимо ваші пісні!", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька втиснула пишні форми в лосини і показала, як потіє у спортзалі.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.