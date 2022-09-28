Война, развязанная россией 24 февраля, оказала значительное влияние на здоровье и моральное состояние украинцев и звезды отечественного шоу-бизнеса стали не исключением.

Солистка группы Александра Зарицкая рассказала, что поддерживает ее во время войны, особенно в те дни, когда портал в ад кажется открытым совсем недалеко. Публикацию она разместила за собой Instagram.

❤️‍🩹 Я делаю онлайн-детокс. Пару часов тишины позволяют составить мысли в кучу и понять, что мои тревоги влияют прежде всего на мою работоспособность. А я должна быть сильной, продолжать делать то, что умею лучше

❤️‍🩹 Я краслюсь. Вы точно знаете, как я обожаю делать мейки. И сегодня косметика для меня – стимул, чтобы идти, работать, создавать



❤️‍🩹 Я планирую. Концерты, собственные образы, премьеры, новые видеоклипы. Это позволяет мне визуализировать свое будущее и двигаться вперед. Ближайший осенний тур по Северной Америке будто подарил мне новое дыхание! Не могу дождаться



❤️‍🩹 Я играю на приставке. Да-да, не самое эффективное развлечение, но позволяет перезарядить внутренний аккумулятор.



❤️‍🩹 Я говорю. С вами, с родными, с командой. Обо всем, что беспокоит. О страхах и рисках. О том, как мы все. Это помогает отпустить.

Вокалистка попросила свих фолловеров рассказать, что делают они.

"Немного отдыха, спорта, любимой музыки и уже все супер", "О, говорить - это мега-вежливо! Женщинам за границей очень не хватает дружеского женского круга для разговоров. Мы с дочкой очень любим ваши песни!", - пишут в сети.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая втиснула пышные формы в лосины и показала, как потеет в спортзале

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.