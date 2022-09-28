Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Бабкін розмістив емоційний пост, у якому розповів, чим займався останніми днями в Польші.
"Днями 5'nizza зіграла три неймовірно душевних концерти у Кракові, Вроцлаві та Варшаві. І мене переповнює вдячність. По-перше, полякам та Польщі за допомогу та підтримку нашої країни. Справжні друзі та найкращі сусіди 🙏🏼По-друге, вперше за час війни вдалося зустрітися з нашими музикантами. Вони всі ці 7 місяців волонтерять у Харкові, і ось виїхали зіграти концерти. Сльози, обійми, щастя! Слів замало, щоб описати нашу радість!", — зізнається Сергій.
Також співак окремо подякував своїм слухачам.
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"Для мене стало приємною несподіванкою, що на всіх концертах було багато місцевих, близько 70% поляків. І вони мало того, що прийшли і тим самим вже зробили величезний внесок у справу, оскільки це були благодійні виступи, так ще й під час концертів донатили та робили грошові внески", — розповів Бабкін.
Артист також показав пару фото, зроблених за кулісами, та анонсував чергові свої благодійні концерти.
Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.
Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.