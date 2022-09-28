Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін за кордоном несподівано возз'єднався зі своїми колегами по гурту 5'nizza.

Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Бабкін розмістив емоційний пост, у якому розповів, чим займався останніми днями в Польші.

"Днями 5'nizza зіграла три неймовірно душевних концерти у Кракові, Вроцлаві та Варшаві. І мене переповнює вдячність. По-перше, полякам та Польщі за допомогу та підтримку нашої країни. Справжні друзі та найкращі сусіди 🙏🏼По-друге, вперше за час війни вдалося зустрітися з нашими музикантами. Вони всі ці 7 місяців волонтерять у Харкові, і ось виїхали зіграти концерти. Сльози, обійми, щастя! Слів замало, щоб описати нашу радість!", — зізнається Сергій.

Також співак окремо подякував своїм слухачам.

"Для мене стало приємною несподіванкою, що на всіх концертах було багато місцевих, близько 70% поляків. І вони мало того, що прийшли і тим самим вже зробили величезний внесок у справу, оскільки це були благодійні виступи, так ще й під час концертів донатили та робили грошові внески", — розповів Бабкін.

Артист також показав пару фото, зроблених за кулісами, та анонсував чергові свої благодійні концерти.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.