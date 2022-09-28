Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.
В этот раз на своей странице в Instagram Бабкин разместил эмоциональный пост, в котором рассказал, чем занимался в последние дни в Польше.
"На днях 5'nizza сыграла три невероятно душевных концерта в Кракове, Вроцлаве и Варшаве. И меня переполняет благодарность. Во-первых, полякам и Польше за помощь и поддержку нашей страны. Настоящие друзья и лучшие соседи 🙏🏼Во-вторых, впервые за время войны удалось встретиться с нашими музыкантами. Они все эти 7 месяцев волонтерят в Харькове, и вот выехали сыграть концерты. Слезы, объятия, счастье! Слов мало, чтобы описать нашу радость!", - признается Сергей.
Также певец отдельно поблагодарил своих слушателей.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Российский певец Борис Моисеев умер: первые подробности
"Призывала уничтожать украинцев": в СБУ рассказали о проделках киевской чиновницы, фото
"Только не плачь": мобилизованные россияне запаниковали перед отправкой на фронт, подготовки не будет
"Когда с космосом не вышло": стало известно, кому Путин собирается отдать украденные у Украины территории
"Для меня стало приятной неожиданностью, что на всех концертах было много местных, около 70% поляков. И они мало того, что пришли и тем самым уже внесли огромный вклад в дело, поскольку это были благотворительные выступления, да еще во время концертов донатили и делали денежные взносы", - рассказал Бабкин.
Артист также показал пару фото, сделанных за кулисами, и анонсировал свои очередные благотворительные концерты.
Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.
Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.