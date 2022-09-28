Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин за границей неожиданно воссоединился со своими коллегами по группе 5'nizza.

Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.

В этот раз на своей странице в Instagram Бабкин разместил эмоциональный пост, в котором рассказал, чем занимался в последние дни в Польше.

"На днях 5'nizza сыграла три невероятно душевных концерта в Кракове, Вроцлаве и Варшаве. И меня переполняет благодарность. Во-первых, полякам и Польше за помощь и поддержку нашей страны. Настоящие друзья и лучшие соседи 🙏🏼Во-вторых, впервые за время войны удалось встретиться с нашими музыкантами. Они все эти 7 месяцев волонтерят в Харькове, и вот выехали сыграть концерты. Слезы, объятия, счастье! Слов мало, чтобы описать нашу радость!", - признается Сергей.

Также певец отдельно поблагодарил своих слушателей.

"Для меня стало приятной неожиданностью, что на всех концертах было много местных, около 70% поляков. И они мало того, что пришли и тем самым уже внесли огромный вклад в дело, поскольку это были благотворительные выступления, да еще во время концертов донатили и делали денежные взносы", - рассказал Бабкин.

Артист также показал пару фото, сделанных за кулисами, и анонсировал свои очередные благотворительные концерты.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.