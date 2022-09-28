На своїй сторінці в Instagram 46-річна ведуча Марічка Падалко вирішила прокоментувати кілька найгучніших новин останніх днів.

Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", вирішила подати добірку спеціальних гучних новин за останню добу. ВСУ далі успішно просуваються в районі адмінкордону Харківської та Донецької областей, і на цьому напрямі чекаємо з дня на день гарні новини.

Тим часом у звільненому Куп'янськ-Вузловому Харківської області підняли український прапор, розповідає Падалко. Вона також додала, що окупанти завдали кількох ударів по Харкову, в деяких районах міста зникло світло. Також повідомляли про вибухи в Одесі.

Проте стало відомо, що США не заперечують проти того, щоб Україна використовувала західну зброю на тих територіях, які Росія хоче приєднати через псевдореферендум.

«Владислав Жаворонок захищав Маріуполь у складі полку „Азов”. Сьогодні після полону та реабілітації він відвідав Конгрес США і виступив від імені українських військовополонених, які страждають через грубі порушення росією Женевських конвенцій (фото 2)

Хроніки російської мобілізації: чоловіки скаржаться, що ніякої перепідготовки не буде, і вже післязавтра новобранці російської армії опиняться в Херсоні (відео 3). Свіжомобілізовані росіяни вже потрапляють до українського полону (відео 4-5). Інші, щоби цього не сталося, готові ламати собі ноги (відео 6)» - ділиться Падалко.

Вона додає, що протести в Росії проти мобілізації вщухли, активними залишаються кавказькі жінки в Кабардино-Балкарії і не підбирають слова (відео 7). На могилі батьків путіна з'явилася «скарга» на сина: «б'ється із сусідами» (фото 8).

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