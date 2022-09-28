Телеведущая Маша Ефросинина не так часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм или комментирует образы, которые примеряет для свих съемок. Недавно она записала несколько роликов, засветив похудевшую фигуру в дерзком виде.

Роскошное платье с блестками и яркий макияж привлекли еще больше внимания, что сразу подметили в сети. В этот раз фанаты начали писать Марие о том, как сильно она похудела, поэтому ей пришлось отреагировать не без иронии:

«Не только вы переживаете, что я похудела, но и шеф-повара, которые приехали сегодня готовить украинские блюда на благотворительный вечер! Поэтому прямо в гримерку принесли мне этот наполеон с вареньем из шишек» - призналась Мария.

Причем ранее в интервью телеведущая расстроено сказала, что ее даже муж суждает такое похудение и говорит, что у нее кожа да кости.

Ведущая постоянно рассказывает, как поддерживает свою страну, снимает интервью с коллегами и делится полезной информацией. Занимается также Ефросинина своим фондом помощи для пострадавших граждан и всячески доказывает, что она занята большую часть времени делом и вообще у нее нет времени на развлечения.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.