Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский танцор и хореограф, который судил раньше проект "Україна має талант", а сейчас "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Но сразу же после 24 февраля Влад взял ребенка и жену и улетел в США, где находится по сей день. Лилия долгое время не выходила на связь, но все же решилась снова вести блог. А в этот раз в сторис Инстаграм жена Влада решила спросить у фанов вопрос.

"Какой информацией делится в моем блоге?", - спросила Лилия.

"Почему муж не отправил вас с сыном за границу, а сам остался защищать дом?", - спросил фанат.

"Во-первых. Я считаю, что ставить такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого, у всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого. Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогает на своем фронте", - написала Лилия.

Напомним, жена Ямы из "Танців з зірками" не сдержала эмоций на годовщину свадьбы, кадры

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма рассказал о годовщине с женой и нарвался на критику

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