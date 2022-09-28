Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", насмешил новым видео.

Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства.

На этот раз на своей странице в Instagram Эктор разместил смешную видеонарезку, в которую вошли всевозможные его курьезные ситуации и оговорки, обычно не входящие в финальную версию кулинарных видео.

"Вот вы думаете, что я в жизни тоже всех на балконы отправляю, а на самом деле люблю в разных носках встречать команду и облизывать все ложки 😁 Посмотрите сами, потому что не знаю, куда эти смешные дубли девать) Хоть вас насмешу)", — признается Хименес-Браво.

Поклонники "Мастер Шефа" в комментариях оценили забавные кадры и просят чаще делиться подобным:

"Всегда самые интересные моменты за кадром 😍",

"Мама в детстве говорила не облизывай толкушку, потому что лысой будешь, и кто ее слушал, это так вкусно было. 😂";

"Очень интересно и смешно 😂 Наблюдать за вами, словно рядом с вами за кулисами 👏🔥";

"Вы на них настоящий. И это круто. Вы не смешной, вы веселый. 😉";

"Вы огромный молодец. И еще вы патриот нашей Украины";

"Все самые смешные дубли в студию!!! То есть нам к просмотру!!!🔥".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.