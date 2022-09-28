На своей странице в Instagram 46-летняя ведущая Маричка Падалко решила прокомментировать несколько самых громких новостей последних дней.

Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", решила представить подборку специальных громких новостей за последние сутки. ВСУ дальше успешно продвигаются в районе админграницы Харьковской и Донецкой областей, и на этом направлении ждем со дня на день нахорошие новости.

Между тем, в освобожденном Купянск-Узловом Харьковской области подняли украинский флаг, рассказывает Падалко. Она также добавила, что оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в некоторых районах города исчез свет. Также сообщали о взрывах в Одессе.

Однако стало известно, что США не возражают против того, чтобы Украина использовала западное оружие на тех территориях, которые Россия хочет присоединить через псевдореферендум.

«Владислав Жаворонок защищал Мариуполь в составе полка «Азов». Сегодня после плена и реабилитации он посетил Конгресс США и выступил от имени украинских военнопленных, страдающих от грубых нарушений россией Женевских конвенций (фото 2)

Хроники российской мобилизации: мужчины жалуются, что никакой «переподготовки» не будет, и уже послезавтра новобранцы российской армии окажутся в Херсоне (видео 3). Свежемобилизованные россияне уже попадают в украинский плен (видео 4-5). Другие, чтобы этого не произошло, готовы ломать себе ноги (видео 6)» - делится Падалко.

Она добавляет, протесты в россии против мобилизации утихли, активными остаются кавказские женщины в Кабардино-Балкарии и не подбирают слова (видео 7). На могиле родителей путина появилась «жалоба» на сына: «дерется с соседями» (фото 8).

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