Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк виділила час, щоб поспілкуватися зі своїми підписниками. Цього разу вона розповіла у Instagram про своїх найкращих подруг, до яких останнім часом частенько їздить у гості.

На свіжих знімках у своєму акаунті Христина Горняк розповіла, як вона проводить час із дорогими їй людьми та показала своїх подруг.

На фото Христина знята в компанії ще двох дівчат - своїх подруг. Ймовірно, фото було зроблено у Відні, куди нещодавно їздила дружина телеведучого. Дружина ведучого Володимира Остапчука постала у чорній куртці та стильних джинсах. Дівчата позують на вулицях міста та радісно посміхаються.

"Це так круто, що в мене є подруги. Ми можемо годинами разом тріщати, сміятися до сліз, іноді навіть щось один з одним з'ясовувати, але ми – опора та величезна підтримка один одного, в радості та біді 100%! особисто я так це відчуваю, особливо коли ми всі розкидані світом!!!", - підписала кадри Христина Горняк і додала, що в їхній компанії є ще одна дівчина Анна, яка не змогла поїхати з ними до Відня.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

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