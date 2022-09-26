Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", повертається в Україну.

Христина Горняк відпочивала в столиці Австрії Відні та поділилася ще кількома ефектними світлинами з поїздки. Останнім часом дружина Остапчука змусила шанувальників хвилюватися постійними натяками на проблеми в особистому житті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина звернулася до українців, які активно підтримали її в непростий для всіх нас час.

"Дірект забитий підтримкою!!! Чесно кажучи дуже вдячна, та зрозуміла, що окрім власних внутрішніх опор, ще можна знайти їх тут, але: мої сумні очі та пости - виключно мій внутрішній біль, щодо ситуації в нашій Україні!!!! Тому не варто додавати драматичних фарб до мого життя, бо комусь так хочеться, або здається ! 😜", — зізнається Горняк.

Вона також нагадала свій життєвий лозунг.

"Моє життя занадто цікаве, щоб витрачати його на драму, особливо в такий складний час у цілому світі! ЖИТИ ТУТ І ЗАРАЗ - мій лозунг, пам’ятаєте? Всіх цьом", — додала дружина Остапчука.

Шанувальники в коментарях підримали Христину: "не знаемо, що там у вас з Остапчуком трапилося, але ви дуже міцна жінка, надихаєте інших, щасти вам, Христино", "Ви неймовірна ❤️", "Ви дуже гарна дівчина. Все буде добре, бережіть себе 🙏".

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