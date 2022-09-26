Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк деякий час перебувала в Європі, де зустрілася зі своїми подругами. Як повідомила Христина, сьогодні вона повертається додому до України. На своїй сторінці в Instagram вона вирішила розповісти, чому навчилася в таких подорожах.

Зокрема, Христина Горняк розповіла, що тепер вона знає, як простояти у всіх чергах на вокзалі, щоб купити собі каву та сендвіч. А потім не купити їх у кафе і потім на останніх хвилин забігти до супермаркету, вистояти знову чергу і купити таки каву, яка виявиться експресо, бо переплутали. Також з нею було таке, що вона забігала не до свого вагона.

"Тепер я знаю, як це забігти не біля свого вагона. Перебороти свій страх на ходу, пройшовшись між вагонами, фух і всюди встигнути. А й заляпати білу футболочку кави", - розповіла Христина Горняк.

Крім того, Христина Горняк зізналася, що на неї чекає 30 годин у дорозі. Попереду на нотаріуса чекають 4 пересадки та 8 годин до Чопа. Після цього вона планує пообідати з подругою в Ужгороді, а потім проїхати ще 14 годин у поїзді, щоб дістатися Києва.

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