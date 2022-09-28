Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк выделила время, чтобы пообщаться со своими подписчиками. В этот раз она рассказала в Instagram о своих лучших подругах, к которым в последнее время частенько ездит в гости.

На свежих снимках в своем аккаунте Кристина Горняк рассказала, как она проводит время с дорогими ей людьми и показала своих подруг.

На фото Кристина запечатлена в компании еще двоих девушек - своих подруг. Вероятно, фото были сделаны в Вене, куда недавно ездила жена телеведущего. Жена ведущего Владимира Остапчука позирует в черной куртке и стильных джинсах. Девушки позируют на улицах города и радостно улыбаются.

"Это так круто, что у меня есть подруги. Мы можем часами вместе трещать, смеяться до слез, иногда даже что-то друг с другом выяснять, но мы – опора и огромная поддержка друг друга, в радости и беде 100%! лично я так это чувствую, особенно когда мы все разбросаны по миру!!!", - подписала кадры Кристина Горняк и добавила, что в их компании есть еще одна девушка Анна, которая не смогла поехать с ними в Вену.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

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