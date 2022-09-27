Дружина популярного українського шоумена та зірки шоу «Маска» Володимира Остапчука, нотаріус Крістіна Гірник є активним користувачем соціальних мереж. У своєму Instagram-блозі вона докладно розповідає про своє життя та ділиться найпотаємнішим.
Наразі молода жінка повертається в Україну з Європи.
Дорогою додому на неї чекали чотири пересадки і на одному з вокзалів Христині зробив сюрприз її брат і приїхав до неї, щоб поспілкуватися.
«Я так вигукнула від радості, коли побачила його за вікном. Час пролетів дуже швидко», - зізналася вона.
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Після цього на Горняк чекали довгі години поїздки, і щоб себе зайняти вона вирішила поговорити з підписниками своєї сторінки. Горняк влаштувала традиційну рубрику «питання-відповідь» і один із фоловерів на тлі чуток про розлучення подружжя запитав жінку, що з Вовою?
«Начебто все добре. Живий, здоровий, завтра святкує день нарождення. Не забудьте привітати», - відповідала вона.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.